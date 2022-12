Spettacolo Gubbio: batte il Siena nel big match e puntella il secondo posto

GUBBIO – Il Gubbio non si ferma e puntella il secondo posto superando il Siena 2-0 nel big match di giornata.

Lupi pericolosi con Vazquez e Bulevardi, che impegnano Lanni alla parata più volte, fino al vantaggio che arriva al 45′: punizione di seconda dal limite, Rosaia tocca per Vazquez che fa partire una saetta di destro con la palla che si insacca a fil di palo a mezz’altezza alla sinistra del portiere.

Il raddoppio, dopo un secondo tempo molto combattuto arriva a 5′ dalla fine: Arena serve Toscano appena entrato che con un tiro a giro mette alle spalle di Lanni.

Il tabellino

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli (25′ st Semeraro), Rosaia (43′ st Francofonte), Bulevardi (25′ st Toscano), Corsinelli; Arena (43′ st Vitale); Vazquez (13′ st Di Stefano), Mbakogu. A disp.: Meneghetti, Redolfi, Bontà, Spina. All.: Braglia.

SIENA (4-4-2): Lanni; Silvestri, Crescenzi, Riccardi, Raimo; Disanto, Bianchi (9′ st Meli), Leone, Castorani (30′ st Picchi); Belloni, Frediani (9′ st Arras). A disp.: Manni, De Santis, Franco, Farcas, Rizzitelli All.: Pagliuca (squalificato, in panchina Lelli).

Arbitro: Di Marco di Ciampino (assistenti: Tempestilli- Tchato IV uomo: Catanoso)

Reti: 45′ pt Vazquez (G), 40′ st Toscano (G).

Note: Espulso: 48′ st Bonini (G) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Belloni (S), Bonini (G), Mbakogu (G), Bianchi (S), Bulevardi (G), Toscano (G), Vitale (G), Castorani (S), Lanni (S), Arena (G), Signorini (G). Angoli: 3-1. Recupero: 4′ pt; 5′ st.