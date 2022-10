Spello, reperti paleontologici clandestini: sequestrato un museo privato e un indagato

SPELLO – Un vero e proprio blitz che ha portato al sequestro di un museo privato di Spello sequestrato. Non solo, c’è anche un umbro indagato nell’ambito della maxi operazione a tutela dei beni culturali che ha portato al sequestro di oltre 30 mila reperti paleontologici più un migliaio di reperti archeologici. Il patrimonio è considerato dagli inquirenti, coordinati dalla Procura di Ancona, tutto di provenienza illecita. Complessivamente sono nove gli indagati, di cui otto residenti nelle Marche e uno in Umbria. Oltre alla realtà espositiva di Spello, le forze dell’ordine hanno apposto i sigilli a un altro museo privato di Gagliole (Macerata). A carico delle persone iscritte nel registro degli indagati sono scattate anche una raffica di perquisizioni, con gli investigatori che in Umbria hanno compiuto un blitz non solo a Spello, ma anche in due immobili di Valfabbrica e Gubbio, entrambi nelle disponibilità dell’indagato.