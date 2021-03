Spello, prendono un caffè al bar: locale chiuso per cinque giorni e multe

SPELLO – Chiusura per cinque giorni e una sanzione amministrativa di 400 euro al titolare di un’attività commerciale e ai due clienti trovati all’interno di un locale a Spello. Gli agenti della polizia municipale, nel corso dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, all’interno di un bar hanno riscontrato la presenza di due persone, di passaggio in città per lavoro, che stavano consumando il caffè al bancone. Un comportamento in violazione delle disposizioni del Dpcm del 14 gennaio che nelle zone arancioni consentono a bar e ristoranti solo la vendita d’asporto, con divieto di consumo all’interno dell’esercizio e nelle sue immediate vicinanze. Alla stessa attività, non più di una settimana fa era stata somministrata analoga sanzione dai carabinieri sempre per l’inosservanza delle normative di contenimento della pandemia. “La Polizia Municipale è impegnata quotidianamente nelle attività di prevenzione e controllo – commenta il comandante Luigi Giordano – l’invito è a collaborare e ad essere prudenti assumendo comportamenti corretti e improntati al rispetto delle regole al fine della tutela della salute dei cittadini”.