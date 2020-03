Spello, il sindaco Landrini in ospedale: attende il responso al tampone per il Covid-19

SPELLO – Il sindaco di Spello, Moreno Landrini, è stato ricoverato in una struttura ospedaliera “a causa di sintomi influenzali acuti, è ricoverato presso una struttura ospedaliera per le terapie necessarie”. Nella nota, diffusa dal Come si legge che il sindaco è in attesa di ricevere la risposta al tampone per il Covid 19: “lI sindaco – prosegue la nota – in questo particolare momento di difficoltà anche personale, pur continuando a svolgere le sue funzioni, si scusa per non essere riuscito a rispondere a tutte le telefonate e messaggi ricevuti. Le funzioni di sindaco saranno assunte dal vice sindaco Gugliemo Sorci per la continuazione dell’attività amministrativa. Il sindaco manda un caloroso messaggio di incoraggiamento a tutta la comunità certo del senso di responsabilità di ogni cittadino nel rispettare tutte le misure imposte”.