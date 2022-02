Spari dal fuoristrada in corsa per ammazzare cinghiali, caprioli e daini: denunciati in tre

Perquisizioni

Nel corso della perquisizione presso l’abitazione di uno dei presunti bracconieri, i militari forestali hanno raccolto quelli che vengono definiti “ampi riscontri alle prime ipotesi investigative”. Nel fuoristrada sono stati trovati e sequestrati il faro utilizzato per ricercare e illuminare le prede, coltelli, cartucce a palla, mentre nell’abitazione c’erano oltre un chilo di polvere da sparo non denunciata e un fucile con relative cartucce nascosto in una capanna. Nei congelatori è stata trovata, inoltre, diversa carne delle prede cacciate illegalmente.

I provvedienti

Oltre alla denuncia a piede libero, per i tre sono scattati il sequestro delle armi e la sospensione della licenza di caccia. Contesti i reati di ‘uccisione di animali’, ‘utilizzo di armi in maniera pericolosa’ e ‘caccia in giorno di silenzio venatorio nei confronti di specie protette’.