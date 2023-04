Spal-Perugia vale un campionato, Castori: “Ma lasciamo perdere l’aspetto emotivo”

PERUGIA – Spal-Perugia (domani alle 16.15) vale una stagione per i biancorossi, ma è cruciale anche per le dirette concorrenti, spallini compresi. Al Mazza passa un pezzo di campionato. Così in conferenza stampa il tecnico Fabrizio Castori: “Le partite sono tutte importanti, alle volte siamo noi che diamo risposte diverse alle varie gare. La gara di Ferrara è per noi importante come lo sono sempre state tutte le altre. Lasciamo da parte l’aspetto emotivo altrimenti rischiamo di perdere lucidità. La squadra sta ritrovando la propria efficenza e condizione. Lo spirito è quello giusto. Non sarà una partita alla garibaldina, si giocherà con grande attenzione’.

Gli uomini a disposizione

“Olivieri ha recuperato ma nonè al meglio, però può dare un contributo. Mancheranno Capezzi, che sarà a disposizione per la prossima, e Vulikic. Matos ha recuperato ma ha avuto una stagione travagliata. Ora sta bene ma non possiamo permetterci di fare troppi calcoli o improvvisazioni”

Sulla Spal

“La Spal è una squadra di indubbia qualità e poi giocherà in casa. Dobbiamo spendere tutto quello che abbiamo, spingere al massimo. Domani ci sarà poco da pensare, ci sarà da correre’. Il campionato sta per finire e si è ancora più attenti, perché non c’è più tempo per rimediare. Le ultime tre/quattro partite non sono andate come speravamo e lo sappiamo’”