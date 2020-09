Spaccio di coca al Trasimeno, in manette un 25enne e un 50enne

Contanti Addosso poi aveva 320 euro in contanti, in banconote da 20 e 50 euro. Il giudice ha poi convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere. A Magione, invece, arrestato per lo stesso reato un 50enne pregiudicato italiano, residente a Perugia. Fermato in auto, aveva con sé un piccolo contenitore di alluminio sopra il sedile lato passeggero, con all’interno 9 involucri di cocaina da un grammo l’uno. In tasca poi altri 11 involucri identici e a casa ancora 25 grammi di coca, 3 bilancini elettronici di precisione, materiale vario per il confezionamento e denaro contante pari a 5.750 euro e 100 dollari americani. Anche lui è finito a Capanne.