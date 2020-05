Terni, spacciava droga nel suo bar: 55enne denunciata e licenza sospesa

TERNI – E’ stata sospesa la licenza di un locale pubblico della prima periferia di Terni. Il provvedimento arriva dopo l’attività della Guardia di Finanza che ha sorpreso nel mese scorso la titolare, una ternana di 55 anni, mentre cedeva cocaina all’interno del bar. La successiva perquisizione aveva permesso di sequestrare 18 involucri di cocaina, nascosti in una borsa sotto il bancone del locale, mentre nella sua abitazione era stata trovata ulteriore sostanza stupefacente, insieme ad un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento delle dosi. La Guardia di Finanza aveva fatto una proposta di sospensione della licenza a cui erano seguiti gli accertamenti della Divisione Amministrativa e Sociale della questura, diretta dal primo dirigente Vincenzo Romeo. La sospensione, notificata questa mattina e con effetto immediato, punta a produrre un effetto dissuasivo su soggetti pericolosi, privati in questo modo di un luogo abituale di aggregazione.