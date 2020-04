Spacciatore giù dalla finestra per non farsi prendere con 600 grammi di cocaina

TERNI – È durata poche ore la fuga del cittadino albanese, classe ‘96, residente a Terni, lanciatosi dalla finestra della propria abitazione per sottrarsi, la sera del 25 marzo, ad un controllo dei carabinieri di Terni. Quando i militari sono entrati all’interno dell’abitazione condivisa con un connazionale, fermato poco prima su strada nell’ambito dei consueti controlli del territorio, il giovane si è dato a precipitosa fuga ma, nella concitazione del momento, aveva perso della cocaina, prontamente recuperata dai carabinieri.

Perquisizione La successiva perquisizione, estesa alla sua camera da letto alla presenza del connazionale, permetteva ai Carabinieri di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo per un peso complessivo di circa 600 grammi, già suddivisi in piccole dosi, nonché una ingente somma di denaro, 150 mila euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio.

I fatti Il 26 marzo, il personale del 118 ha soccorso un giovane rinvenuto privo di sensi sul letto del Torrente Serra. Ricoverato presso l’ospedale S. Maria di Terni, lo stesso forniva una motivazione alquanto improbabile della sua presenza in quel posto e, pertanto, il personale sanitario avvertiva immediatamente le forze dell’ordine ed il giovane veniva ben presto identificato come la persona ricercata dai Carabinieri. Per questo motivo, dopo avere ottenuto la conferma della sicura identità del giovane albanese anche tramite i riscontri alle banche dati, il sostituto procuratore della Repubblica Marco Stramaglia, ha disposto il fermo. L’arresto è stato convalidato in data 1 aprile 2020 e, per il giovane si sono aperte le porte del carcere.