Spaccia cocaina vicino all’autodromo: in manette 29enne

Involucri Alla guida c’era un 29enne albanese, senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia. A bordo aveva otto involucri di cocaina per un totale di 15 grammi, oltre ad alcuni oggetto in oro e 320 euro. Dopo essere stato portato in caserma il 29enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la misura è stata convalidata lunedì mattina durante il giudizio per direttissima. Dall’inizio dell’anno sono più di venti gli arresti effettuati dalla Compagnia di Città della Pieve per reati legati allo spaccio.