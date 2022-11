‘Spaccaossa’, anche due cinema umbri per il tour del regista Vincenzo Pirrotta: proiezioni e dibattiti

Film

Presentato alle Giornate degli Autori nell’ambito della 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film è il lungometraggio d’esordio del regista. Affiancato nella sceneggiatura dalla coppia Ficarra e Picone (insieme a Ignazio Rosato) e da Daniele Ciprì alla fotografia, Vincenzo Pirrotta assembla un cast di eccellenze siciliane che vede tra gli altri Luigi Lo Cascio, Aurora Quattrocchi, Ninni Bruschetta, Selene Caramazza e lo stesso Pirrotta. Il film racconta un’improvvisata organizzazione criminale che, all’interno di un magazzino di Palermo, frantuma le ossa di vittime consenzienti per riscuotere gli indennizzi assicurativi.

Lungometraggio d’esordio

“La vicenda degli ‘Spaccaossa’ mi accompagna da quando una notizia di cronaca ha conquistato i miei pensieri assumendo le fattezze di un cancro da espellere. Per farlo, sentivo la necessità di raccontarlo. Sia perché avveniva a Palermo, la mia città, e poi perché man mano che mi addentravo nella storia, avvertivo la sensazione di compiere una discesa agli inferi. Mi colpì la storia della banda di delinquenti ma ancor di più̀ mi impressionò il mondo dei tormentati e afflitti che erano coinvolti e che venivano adescati; il più delle volte erano proprio loro a richiedere di farsi spaccare le ossa per motivi spesso futili o disperati”. Vincenzo Pirrotta è un drammaturgo, regista e attore. I suoi spettacoli teatrali sono stati ospitati dai maggiori teatri e Festival internazionali. Per la lirica, ha collaborato con il Teatro dell’Opera di Roma e con il Teatro San Carlo di Napoli. Tra i suoi spettacoli teatrali come regista possiamo ricordare Eumenidi per la Biennale di Venezia 2004. Come attore per il cinema, ha lavorato in Noi credevamo di Mario Martone, Il primo re di Matteo Rovere, Il traditore di Marco Bellocchio. Spaccaossa è il suo lungometraggio d’esordio.

