Sostenibilità, resilienza e territorio: a Norcia il Glocal Economic Forum di Esg89

NORCIA– Cinquanta relatori e 200 ospiti sono attesi a Norcia al Glocal economic forum ESG89 che prende il via giovedì 22 giugno dalle 15 al DigiPass dove proseguirà fino a venerdì, con main stage nel pomeriggio del 22 giugno (ore 18) in piazza San Benedetto

Relatori ed ospiti

Protagonisti saranno imprenditori come Brunello Cucinelli, dirigenti e manager di realtà economiche e finanziarie come Philip Morris e Deloitte, esponenti del mondo istituzionale e parlamentare, rappresentanti del mondo sindacale, come il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.

I temi in campo

Sostenibilità, resilienza, heritage culturale – spiegano gli organizzatori in un comunicato – le coordinate concettuali che guideranno il Glocal economic forum. Che intende proporsi come un “ampio momento di confronto dai confini allargati, tenendo fisso lo sguardo su un futuro controverso, da scoprire e da esplorare con consapevolezza”. In particolare verranno approfonditi i temi della ricostruzione sostenibile e della valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo sport e il turismo.

“Tracciando una linea continua dal territorio locale al globale, dall’individuo alla collettività”, il Forum vuole diventare lo spazio di discussione “atto a progettare pragmaticamente un presente e un futuro più sostenibile”. “La sostenibilità – viene spiegato – costituisce una sfida ardua per la sua natura ibrida, a metà fra ambiente, società e impresa, ma che permette di ottenere risvolti inediti e vantaggiosi”.