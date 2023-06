Sostenibilità, Pnrr e talenti: al Glocal Economic Forum Esg89 ecco l’Italia che riparte

NORCIA- Una due giorni nella quale sono state tracciate le linee per l’economia del futuro, tenendo ben chiari in mente i problemi che il quadro sociale e politico attuale presenta, ma allo stesso tempo, provando a prendere uno slancio “perché l’Italia è un grande Paese ed ha già dimostrato resilienza alle crisi”. Per cui il Pnrr, nonostante i ritardi annunciati dal Governo “si farà, perché è una occasione che non possiamo fallire”. Ancora una volta il GLOCAL ECONOMIC FORUM organizzato a Norcia dalla ESG89 non ha deluso le attese. Allo spazio Digipass – nel primo appuntamento di giovedì e nell’ultimo di venerdì mattina – e poi in piazza San Benedetto, si è parlato di sostenibilità, resilienza ed heritage culturale, declinata in varie forme

Il bilancio di sostenibilità

La prima sessione è stata molto tecnica, dedicata al bilancio di sostenibilità. A condurre i lavori, insieme al presidente di ESG89 Giovanni Giorgetti anche Camille Aneris, manager sustenaibilty service di Deloitte. “Nei prossimi anni sarà sempre più importante l’impatto generato da quelli che sono i parametri di sostenibilità – ha spiegato fra glia Verdiana De Leoni di Deloitte – Vanno tenuti anche in considerazione gli impatti che il contesto nel quale mi muovo generano sul mio business. La decarbonizzazione, ma anche la recente alluvione ed in generale il cambiamento climatico sono esempi chiari: sarà importante valutare l’impatto diretto di questi fenomeni sugli asset di business ma anche in generale sulla catena del valore. Le concessioni di finanziamento saranno sempre più centrate su questo, tendendo a premiare le imprese davvero sostenibili”.

In quest’ambito, stanno prendendo sempre più piede le società benefit. Sono oltre 3000 quelle attuali e come ha spiegato Massimiliano Pontillo di Assobenefit, sono sempre di più i grandi brand che scelgono questa strada.

Lavoro, dignità e talenti

Il lavoro, ma soprattutto il lavoro ben pagato e le prospettive per i giovani, è stato il tema del panel di apertura in Piazza San Benedetto, presente anche l’Europarlamentare Francesca Peppucci. Coordinati da Giorgetti ed Elisa Marioni del TG3, si sono alternati diversi esponenti del mondo del lavoro, dei sindacati e delle associazioni di categoria. Fra gli interventi più rilevanti quelli di Andrea Cuccello, segretario confederale della Cisl, che ha rilanciato il modello tedesco, che prevede tre giorni a scuola e tre nelle aziende, auspicando una maggiore collaborazione fra Its e mondo del lavoro: “Questo aspetto ci penalizza molto e spesso ci si dimentica che se si lavora in un posto dove non ci si trova bene, la performance aziendale ne risente”, ha sottolineato. Per Brunello Cucinelli invece “Viviamo in un momento speciale per l’Italia. Siamo un grande Paese manifatturiero, di qualità, e le cose stanno andando bene, perché il nostro stato sociale ci ha consentito di non disfare il sistema produttivo. Parlando di lavoro, il problema per i prossimi decenni sarà quello di convincere i giovani ad andare in fabbrica a fare l’operaio. E’ questo il tema: ridare dignità morale ed economica al lavoro operaio”.

Un focus particolare è stato poi dedicato alla sostenibilità nel settore dell’edilizia.

Pnrr e infrastrutture

Particolarmente delicato il panel conclusivo, quello dedicato a Pnrr ed infrastrutture, concluso dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli: “Il nuovo codice degli appalti, avrà un ruolo fondamentale anche nella ricostruzione – ha detto -perchè metterà finalmente l’imprenditore in grado di lavorare in un rapporto di fiducia, scavalcando la cultura del sospetto”.E sulla questione del Pnrr e del ritardo annunciato dal Governo, ha sottolineato come “il ministro Fitto sta facendo una operazione per mettere in salvo i soldi, in modo che vengano spesi bene e presto”.

La sostenibilità in agricoltura

Nella mattina di venerdì focus dedicato alla sostenibilità nel settore agroalimentare, con la presenza in video dell’europarlamentare Salvatore Di Meo, dell’onorevole Raffaele Nevi, segretario della commissione agricoltura della Camera e del vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani: La sfida è coniugare crescita e rispetto dell’ambiente, dell’ecosistema, della biodiversità, in una visione di lungo termine che assicuri sostenibilità, in linea con la strategia della diplomazia della crescita- ha detto l’esponente azzurro- Sin dall’inizio del mio mandato ho promosso un’azione incisiva del ministero degli Esteri per la valorizzazione delle nostre specificità paesaggistiche e culturali per creare occasioni di visibilità per il sistema Paese, sostenere le imprese e i marchi italiani favorendo sia l’esportazione e la diffusione internazionale del nostro saper fare. Un’eccellenza della quale i prodotti del vostro territorio sono simbolo a partire da quelli del comparto delle carni lavorate e degli insaccati che stiamo promuovendo attivamente anche sul mercato statunitense”.

Sul palco si sono alternati esponenti del mondo della filiera agricola ed agroalimentare, oltre ad Ernesto Puddu, Deloitte e consumer partner leader che presentato la ricerca “Dal campo allo scaffale” sottolineando il cambiamento di paradigma dei consumatori: “Uno su tre pensa ancora di non farcela ad arrivare a fine mese, così come un imprenditore su due rinvia gli investimenti. Per cui il consumatore, soprattutto quello Under 35, diventa sempre più sensibile alla sostenibilità e quindi alla qualità: è disposto anche a spendere di più per un prodotto davvero sostenibile e di qualità. Allo stesso tempo però rispetto al passato, un consumatore su due prima di andare a fare spesa controlla quello che ha nel frigo”.