Corciano, Charles Leclerc da Cucinelli a Solomeo nel ricordo di Ayrton Senna

CORCIANO – Una visita inaspettata e gradita quella di Charles Leclerc da Brunello Cucinelli a Solomeo. La visita risale a martedì 6 dicembre ma se ne è avuta notizia soltanto nelle ultime ore quando l’imprenditore, attraverso i propri canali social, ha diffuso la foto con il pilota della scuderia Ferrari. Insieme a Leclerc sono arrivati in Umbria anche il manager Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group e Andrea Pontremoli, che invece è amministratore delegato e socio di Dallara automobili dal 2007. Nel suo post Cucinelli si rivolge così a Leclerc come di un pilota: “Con strema semplicità parli con il cuore anche degli grandi temi della vita”. Quindi il ricordo del grande pilota: “Mi è piaciuto molto ricordare insieme la bellissima espressione dell’indimenticabile Ayrton Senna ‘Le lacrime sono la benzina dell’anima’”.