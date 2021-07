Sociale, a settembre bonus bebè per 800 famiglie umbre

PERUGIA – Con i 13 voti a favore della maggioranza e gli otto contrari martedì il consiglio regionale ha approvato l’assestamento del bilancio di previsione 2021-2023. Per quanto riguarda il cosiddetto del bonus neonati, il Consiglio ha approvato quasi all’unanimità l’emendamento proposto dall’assessore Paola Agabiti, tramite il quale vengono stanziati per questa misura altri 245 mila euro, portando così il totale a 400 mila euro. Secondo quanto spiegato dalla giunta, in totale saranno 800 le famiglie che, avendo avuto figli tra il primo ottobre 2020 e il 30 settembre 2021, potranno ottenere il bonus una tantum di 500 euro.

Modalità Le modalità di accesso al bonus, che rappresenta una nuova tessera di un ampio e funzionale quadro a sostegno delle famiglie saranno comunicate dalla giunta regionale durante una conferenza stampa che si terrà i primi giorni di settembre. Approvati, infine, gli emendamenti con cui si stanziano altri 20 mila euro per le famiglie delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro e 25 mila per il cofinanziamento del Fondo per le politiche giovanili.