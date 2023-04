Sisma, Pierantonio finisce a Le Iene: “Noi abbandonati, dateci lo stato di emergenza”

UMBERTIDE – Tutto è partito dalla mail di una residente che ha perso la casa, in quanto dichiarata inagibile dopo le scosse del 9 Marzo. Così la comunità di Pierantonio, frazione di Umbertide, è finita sulla trasmissione televisiva Le Iene.

Raccontare il disagio

Giulio Golia è arrivato sul posto per raccontare il disagio di chi è fuori casa dalla sera delle scosse, non perchè è crollata ma perchè è stata dichiarata inagibile. Come spiega la vicesindaca Annalisa Mierla (come è noto in questo periodo non può apparire il primo cittadino), l’entità della scossa di 4.8 fa si che non sia scattato lo stato di emergenza (automatico per quelle dal 5 in su dopo la Legge Monti), che ora è in valutazione al Governo, dopo la richiesta effettuata dalla presidente di regione Donatella Tesei. Intanto però c’è chi ha perso il frutto dei sacrifici di una vita e ora deve pagarsi da solo un affitto altrove (perchè appunto lo Stato, non essendo scattata l’emergenza non interviene e il Comune non ha immobili da mettere a disposizione) e chi invece nel paese tuttora in zona rossa a tempo indeterminato, dovrà pagare un mutuo per una casa che non ha più.

Il grande paradosso? La gran parte delle case – come la scuola e la stazione, quest’ultima inagibile – sono state ristrutturate con criteri antisismici: è per questo che sono rimaste in piedi e ora sono “solo” lesionate. Ma nessuno potrà più entrarci dentro, almeno per molto tempo.