Sisma, Modena: “Arrivano 20 milioni per sicurezza delle scuole del cratere”

Contributi “Approvato anche un emendamento a firma Lega/Forza Italia per la correzione decreto discariche – aggiunge la Senatrice – di fatto il decreto impediva lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e non pericolosi, bloccando quelli che sono i servizi essenziali per una regione come l’Umbria. Prevista in capo al Commissario straordinario anche la possibilità di concedere contributi per i danni da eventi meteorologici della seconda metà del gennaio 2017. In piedi ancora due grosse questioni non ancora approvate ma accolte da tutti i gruppi anche dal Governo come raccomandazioni. La decontribuzione al 30% per le imprese operanti in Umbria, Lazio e Marche e i contributi a fondo perduto per gli operatori delle città d’arte, sempre con riferimento alle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Su questi due temi, ora si dovrà giocare la partita degli emendamenti. L’impegno continua con la manovra di bilancio in arrivo in Parlamento – conclude la Modena – saremo sicuramente vigili affinché il Governo e le forze di maggioranza accolgano queste nostre istanze”.