Sisma, Legnini rassicura: “Autorità legittimate, la ricostruzione prosegue”

CASTELSANT’ANGELO SUL NERA- Nei giorni scorsi il sindaco di Norcia Alemanno aveva lanciato l’allarme per quanto concerne la ricostruzione delle aree terremotate del 2016, in relazione al fatto che con la caduta del Governo le comunità colpite dai terremoti del 2016 temono ulteriori rallentamenti nel recupero dei borghi distrutti.

Il commissario straordinario, Giovanni Legnini, tuttavia rassicura: “La governance della ricostruzione è pienamente legittimata e non c’è alcun motivo di preoccupazione”.

L’ha detto a margine del primo Forum sulla montagna, organizzato dal Comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), nei pressi del santuario della Madonna della Cona in occasione del 500. anniversario della battaglia del Pian Perduto. Un appello che dunque dovrebbe rassicurare tutti i sindaci e gli operatori commerciali delle zone colpite dalle scosse sei anni fa.

Legnini, dopo aver ricordato le misure adottate per arginare “gli ostacoli di questa stagione, rappresentati ad esempio dall’esplosione dei prezzi e del caro energia”, ha ribadito l’appello ai professionisti di “venire in queste zone a investire energie, perché oggi la ricostruzione, grazie anche all’attenzione che il governo e il presidente Draghi hanno avuto per questi territori, è ancora più attrattiva”