Sisma, la giunta regionale ha stanziato 4,1 milioni per la prevenzione

Aumeto contributi

“Ad oltre 3,9 milioni di euro – spiega – ammontano i contributi destinati ad interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione su edifici pubblici di interesse strategico, quali ospedali, scuole, palestre, sedi comunali, e di ponti stradali. Con il restante importo saranno finanziate le procedure connesse alla concessione dei contributi e le verifiche tecniche su edifici e opere pubbliche”.

Chi può presentare richiesta

Possono presentare richiesta di contributo la Regione, le Province, i Comuni, le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali proprietarie degli edifici e delle infrastrutture strategici. “Prendendo atto del periodo di crisi e della situazione finanziaria degli Enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale – rileva l’assessore Melasecche in una nota della Regione – ha previsto che, al fine di accelerare l’azione amministrativa e i pagamenti alle imprese esecutrici e ai professionisti coinvolti, gli enti possano chiedere sia la liquidazione anticipata della quota iniziale del contributo assegnato, pari al 30% del contributo stesso, sia la liquidazione anticipata della rata finale, pari al 10% del contributo, presentando una richiesta opportunamente motivata al Servizio regionale competente”.

La prevenzione strutturale

“La prevenzione strutturale in edifici pubblici e ponti stradali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile è prioritaria. Sollecitiamo pertanto tutti gli enti – conclude l’assessore Melasecche – ad attivarsi e partecipare al bando di prossima pubblicazione, al fine di avvalersi di questa importante opportunità di finanziamento”. La graduatoria degli interventi ammissibili verrà aggiornata annualmente, richiedendo la conferma dei requisiti per la permanenza in graduatoria; allo stesso tempo potranno essere accolte e valutate eventuali nuove istanze di contributo.