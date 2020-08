Sisma, indagine della Corte dei Conti su mancata ricostruzione: “Scenario avvilente”

NORCIA – La Corte dei Conti indaga sull’Umbria ed in particolare sulla mancata ricostruzione per accertare che questa situazione non abbia portato ‘danni pubblici’. “Uno scenario avvilente’, secondo l’organismo ma anche per il Comitato Rinascita Norcia che prende posizione duramente, anche contro alcune situazioni che riguardano il sindaco Alemanno

Mai risposte. “Da quando il nostro Comitato ha iniziato a svolgere la sua attività, ha cercato interlocutori a tutti livelli, locali e non, trovando sempre un muro di gomma”, dicono. E rilanciano sulle strutture da riaprire: “Il Palazzetto dello sport che risulta agibile, l’ala del museo della Castellina che non ha subito danni e chiediamo di intervenire sul resto quanto prima poiché ha solo danni lievi, per riconsegnare alla popolazione e ai turisti un importante simbolo di rinascita; da sempre abbiamo sostenuto che il mega progetto del Polo Scolastico è improponibile, quando invece demolendo e ricostruendo le vecchie scuole elementari si potrebbero soddisfare le esigenze di tutti i livelli scolastici, risparmiando tempo, suolo e denaro pubblico; da sempre abbiamo segnalato problemi sulla viabilità ed infatti ad un primo cenno di ” ritorno turistico” i nodi sono venuti al pettine”.

Ritardi e danni: “Questi ritardi -scrivono – stanno provocando un doppio effetto negativo sull’economia locale, che oltre a non ripartire, vede svanire opportunità importanti per creare nuovi posti di lavoro”

Alemanno. Il Comitato definisce poi ‘paradossale’ l’interrogazione presentata dalla deputata di Forza Italia Catia Polidori per chiedere spiegazioni circa il mancato inserimento del sindaco Nicola Alemanno, nel consiglio direttivo dell’Ente Parco Nazionale Dei Monti Sibillini: “Francamente riteniamo inopportuno, anche se possibile dal punto di vista normativo – dicono- che il Sindaco di Norcia ricopra quel ruolo, visto che è attualmente imputato per abusi edilizi in aree sottoposte a vincoli ambientali nel territorio del parco”.