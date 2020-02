Sisma, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ritorna a Norcia

NORCIA – Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ritornerà in visita a Norcia, martedì 25 febbraio alle ore 12. Conte farà un sopralluogo, tra le altre cose, al cantiere per la costruzione dei nuovo moduli temporaneo destinati agli studenti della scuola superiore. La nuova struttura che ospiterà circa 200 studenti, ora a lezione nei container collettivi allestiti per la prima accoglienza, che doveva essere consegnata agli studenti a dicembre, poi slittata a febbraio e infine a Pasqua, secondo le rassicurazioni del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli in una recente visita a Norcia, è l’occasione per il premier per fare il punto sulla ricostruzione del cratere.