Sisma, gli imprenditori scrivono a Tesei e al premier Conte

Allegrini e Canali hanno ricordato le tempistiche lente della burocrazia che hanno paralizzato la ricostruzione e le promesse «non mantenute», ma si sono focalizzati in particolar modo sul Decreto liquidità emanato a seguito dell’emergenza Covid: “Leggiamo con preoccupazione che i prestiti erogabili con garanzie dello Stato alle imprese hanno un massimale del 25% rispetto al fatturato dell’anno 2019. La scelta di questa ratio penalizza nuovamente le imprese del sisma», hanno sottolineato, spiegando che «per il cratere, l’esercizio 2019 così come tutti gli esercizi post 2016, sono infatti esercizi di sofferenza finanziaria ed economica”.

Valutazione Secondo i due “ssumere a parametro di valutazione economica queste annate equivale a non riconoscere il sisma, in ultima analisi a farlo pesare due volte in economie locali che già stentano. Molte imprese – è stato scritto ancora sulla lettera – hanno visto contrarsi i loro fatturati anche in misura del 70-80%, hanno perso addetti e produzioni, macchinari e fabbricati. Alcune imprese hanno dovuto sospendere le loro attività o chiudere, con pesanti strascichi debitori, altre hanno delocalizzato fuori del cratere. Il turismo – è stato infine evidenziato – ha subito un tracollo delle presenze ancora non ben quantificabile, ma nell’ordine comunque superiore al 60-70%: se una ratio deve essere applicata, chiediamo che siano presi a riferimento gli annipre-sisma” hanno concluso Allegrini e Canali.