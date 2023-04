Umbertide, scuola elementare inagibile: fondi per ricollocare i bimbi

PERUGIA – La Regione Umbria ha assegnato 100 mila euro al Comune di Umbertide per far fronte all’emergenza scuole scaturita dal terremoto del 9 marzo scorso. In particolare, palazzo Donini ha stanziato 100 mila euro per coprire le spese dell’ente che dovrà procedere a una serie di adeguamenti all’interno della scuola dell’infanzia di Pierantonio. Gli interventi sono necessari per riorganizzare gli spazi, affinché qui possano essere trasferiti e accolti i bimbi delle cinque classi della scuola elementare di Pierantonio resa inagibile dal sisma.

Stanziamento tampone

Lo stanziamento tampone della Regione si rende necessario in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza e, soprattutto, dell’inserimento dei territori colpiti, oltre Pierantonio l’altra zona più colpita è Sant’Orfeto (Perugia), nel cratere del sisma del 2016, che permetterebbe di attivare tutte le misure già disponibili per i terremotati del Centro Italia, dal contributo di autonoma sistemazione per le famiglie che non possono rientrare a casa alla sospensione dei mutui fino ai ristori per le attività economiche danneggiate. In questo senso, dopo la visita di sabato scorso del commissario per la ricostruzione, il senatore Guido Castelli, il 6 aprile è atteso il ministro Nello Musumeci, da cui sono attese risposte.