Sisma, cominciata la demolizione del vecchio ospedale di Cascia

CASCIA – È iniziata la demolizione del vecchio ospedale di Cascia. “Da mercoledì le ruspe sono entrate in azione per abbattere quello che è stato per decenni un simbolo della sanità regionale, con il suo centro di eccellenza per la sclerosi multipla. La Regione ricostruirà un ospedale nuovo e all’ altezza delle sfide che ci attendono”, ha detto il sindaco Mario De Carolis. Il terremoto, nel 2016, a Cascia rese inagibili 959 edifici, di questi, 416 subirono danni pesanti, gli altri 543 furono classificati in danni lievi. “In questi anni – sottolinea il sindaco – abbiamo portato a termine 120 cantieri, un’ altra sessantina sono attualmente aperti. Le pratiche al momento presentare sono 371 tra danni lievi e pesanti”. “Gli incrementi dei prezzi delle materie prime e dei materiali hanno creato dei problemi non di poco conto, adesso che il prezzario è stato adeguato contiamo che la ricostruzione possa procedere spedita”, conclude De Carolis.