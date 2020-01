Sisma, Borrelli: “La nuova scuola di Norcia sarà realizzata entro Pasqua”

NORCIA – “La nuova scuola Superiore temporanea di Norcia dovrà essere realizzata entro e non oltre le festività di Pasqua e perché ciò avvenga invierò un ingegnere che seguirà minuto per minuto i lavori fino a quando la struttura non sarà terminata”. È quanto ha detto all’ANSA il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, al termine della riunione che si è svolta a Norcia tra la stessa Prociv, la Regione Umbria, la Provincia di Perugia – ente appaltante dell’opera – il Comune e la dirigente scolastica, Rosella Tonti, che nei giorni scorsi aveva denunciato il ritardo dei lavori. Denuncia che martedì è approdata a Roma, davanti al Parlamento e che ha richiamato l’attenzione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale ha invocato l’intervento della Protezione civile e degli enti locali per capire i motivi di tali ritardi e quindi porvi rimedio.