Sir Volley Perugia, stop ufficiale alla regular season: spiraglio per giocare i playoff

PERUGIA – Ufficialmente chiusa la regular season della Superlega. Questa la decisione arrivata dopo la Consulta che si è tenuta lunedì sera ed al termine della quale è stato diramato un comunicato. Per la Superlega, dove milita la Sir Volley Perugia, resta aperta la possibilità di disputare più avanti, a giugno, i playoff solo se sussisteranno le condizioni di sicurezza sanitaria.

La Lega “Si sono riunite oggi in tre distinte videoconferenze le Consulte di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca con l’obiettivo di discutere sul prosieguo dei Campionati. Il Consiglio di Amministrazione ha recepito il parere espresso a larga maggioranza (11 su 13) dalla Consulta di SuperLega e all’unanimità dalle Consulte di Serie A2 ed A3 che hanno richiesto la sospensione definitiva delle tre Serie. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine delle Consulte, comunicherà la volontà espressa – si sottolinea – da quest’ultime alla Federazione, che ha la responsabilità dell’ordinamento dei Campionati, attendendo le sue determinazioni. È stato altresì conferito mandato ad una commissione composta dall’AD Massimo Righi e dagli avvocati Stefano Fanini (Consigliere) e Fabio Fistetto (consulente di Lega) di curare la gestione quadro delle trattative economiche con atleti e staff. La Consulta di SuperLega – si rimarca – ha discusso inoltre la possibilità di riaprire il proprio Campionato per giocare i Play Off, qualora ci siano le condizioni e le opportune autorizzazioni delle Autorità Governative e sanitarie”.