Sir Safety Susa, è l’Anastasi-day: “Bello tornare in Italia. Saremo al top nei momenti chiave”

PERUGIA – In casa Sir Safety Susa è stato il giorno della presentazione del nuovo tecnico Andrea Anastasi. A fare gli onori di casa il patron Gino Sirci.

Queste le parole dell’ex Azzurro, protagonista della “generazione di fenomeni” di Velasco, al ritorno in Italia dopo 11 anni passati fra le panchine delle nazionali di Polonia e Belgio e delle squadre Trefl Danzica e Project Varsavia.

“Sono consapevole che davanti abbiamo una sfida complicata. Tornare in Italia dopo tanti anni è un piacere, ma lo è soprattutto arrivare a Perugia. Sono sereno, mi sono trovato bene ovunque sono andato ad allenare. La squadra è stata rinforzata. Al centro è molto competitiva. Aspettiamo Russo, ma Flavio e Solè sono giocatori di livello assoluto. Semeniuk? Ha avuto una evoluzione costante. È molto metodico nel lavoro, come tutti i polacchi. Abbiamo tre attaccanti di livello assoluto, poi Giannelli è uno dei migliori al mondo nel palleggio e sta migliorando. Ma siamo al pari di altre realtà, bisogna essere onesti. Ovunque vado mi piace rimanere, mi piace essere aziendalista. Sono curioso di poter lavorare con i due liberi, è un ruolo centrale nella pallavolo moderna. Dobbiamo recuperare anche Russo che viene da un anno in cui non ha giocato. Giocatori come Leon spostano gli equilibri se sono al massimo. Bisogna essere bravi nella gestione fisica degli atleti durante la stagione. Vincere tutte le partite di regular season non è fondamentale, bisogna vincere alla fine. Non possiamo considerare tutte le partite della stagione allo stesso livello. La regular season è importante, ma non è decisiva. Bisogna arrivare al top nei momenti decisivi”.