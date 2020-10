Sir Safety Conad: altri tre positivi al Coronavirus fra i Block Devils

PERUGIA – La Sir Safety Conad Perugia, dopo quella riscontrata prima del match col Ravenna, comunica la positività al Covid-19 di altri tre propri atleti evidenziata dai risultati pervenuti oggi pomeriggio relativi al giro di tamponi effettuato ieri. Tutti i positivi si trovano in isolamento come da protocollo e non presentano sintomi con l’eccezione di un giocatore che è debolmente sintomatico.

Tutto il gruppo squadra è stato immediatamente posto in isolamento. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test per tutte le ulteriori verifiche della situazione e continuerà ovviamente il monitoraggio clinico dei giocatori positivi.