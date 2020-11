Sii, cambia lo statuto: approvato il passaggio di quote, Acea sale al 40 percento

TERNI – L’assemblea degli azionisti del Servizio Idrico Integrato di Terni ha approvato ieri con il 94,39 per cento delle quote del capitale sociale (26 soci su 29 presenti) le modifiche allo statuto societario precedentemente concordate dai soci. L’assemblea del gestore del Sii dei 32 comuni della provincia di Terni (Ati 4 Umbria) si è svolta, come già stabilito, in videoconferenza per via delle restrizioni imposte dall’emergenza covid-19.

Le novità Le novità più rilevanti riguardano l’eliminazione di alcuni articoli statutari, in particolare l’8 e il 10, riguardanti il contributo dei soci al fabbisogno finanziario della società consortile e la responsabilità solidale dei soci verso terzi. Altre novità riguardano le funzioni dell’amministratore delegato che dovrà comunque riferire sulla gestione al consiglio di amministrazione con cadenza almeno trimestrale, la riorganizzazione della macrostruttura e l’introduzione del controllo contabile mediante società di revisione, sebbene tale attività sia già stata attivata dalla società da circa un decennio.

Rinnovata collaborazione Quanto deliberato conferma la rinnovata collaborazione fra gli enti locali ed i soci operatori e permetterà, stante anche l’avvenuto incremento delle quote di partecipazione di Umbriadue, il reperimento delle risorse necessarie per il riequilibrio dei rapporti finanziari con gli enti locali, nonché la realizzazione di nuovi importanti investimenti infrastrutturali.

Presidente Orsini – “La complessa operazione di razionalizzazione dell’assetto societario del Sii, oggi finalmente conclusasi, consentirà alla società stessa di gestire l’acqua pubblica in maniera sempre più efficiente ed attenta alle esigenze dell’utenza”, afferma il presidente Carlo Orsini che aggiunge: “In tale modo si potrà contare su disponibilità finanziarie importanti da destinare non solo agli investimenti ma anche a tutti gli altri obiettivi propri del servizio di gestione quali, in primis, la tutela e la valorizzazione della risorsa acqua, garantendo altresì adeguate misure di salvaguardia ambientale”.

Ad Buonfiglio – “E’ sicuramente un momento di svolta estremamente importante per la Sii – dichiara l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio -– e la differenza l’ha fatta, e la farà, l’amore per il territorio, al quale con i fatti restituiremo la fiducia della quale ringrazio tutti i soci”.

Acea. In una successiva nota, Acea sottolinea che “La pronuncia dell’Assemblea inserisce in un contesto positivo di collaborazione industriale fra Acea e le Istituzioni che rappresentano i territori della Provincia di Terni, in una prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile”