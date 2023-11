Sicurezza, il procuratore Sottani: “Aumento di reati commessi da minorenni”

ROMA – Parla di “preoccupante aumento di reati commessi dai minorenni” definito “sintomo di un disagio ben più grave cui la risposta penale non può che rappresentare un pallido palliativo” il procuratore generale della Corte di appello di Perugia, Sergio Sottani, nella relazione inviata al procuratore generale della Cassazione in vista dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024. Secondo quanto emerge dal documento riguardo la criminalità minorile, nel distretto spiccano i delitti contro l’incolumità personale (170 a fronte dei 133 dell’anno precedente) ed, in particolare, le lesioni personali (100), seguono i furti (98) e non mancano casi di tentato omicidio o reati sessuali.

Il quadro

Rimangono stazionarie le risse (sette), mentre sono numerosi i delitti di spaccio di sostanze stupefacenti (36) che continuano a suscitare allarme: il consumo di sostanze fa da sfondo, infatti, a molti reati, soprattutto contro la persona e il patrimonio. Rilevante è considerato dal procuratore generale il numero dei danneggiamenti, mentre scendono i reati di estorsione, a differenza del “forte aumento” dei procedimenti per rapina (38 rapine a fronte di 18 del periodo precedente). “Desta preoccupazione” per Sottani il dato sui delitti contro la libertà sessuale (42), così come risulta in aumento il numero dei reati commessi da infraquattordicenni (34 fattispecie a fronte di 10). “Il dato sulla criminalità minorile – afferma Sottani nella relazione – sembra sempre più riflettere quella condizione di disagio sociale adolescenziale, comune a tutti i minorenni sia nazionali che di provenienza straniera, a cui l’apparato repressivo può fornire solo una risposta occasionale ed episodica, ma la cui soluzione impone un contesto di recupero della devianza, mediante un’attività integrata che coinvolga in primo luogo la scuola, quindi i servizi sociali e, più in generale, gli enti pubblici”.