Sicurezza, Meloni: “Dobbiamo sostenere il controllo di vicinato”

PERUGIA – “Sarebbe opportuno prevedere, nel prossimo atto di programmazione in materia di sicurezza urbana, misure specifiche a sostegno dei progetti di ‘controllo di vicinato’, integrando nuove risorse ai sensi della legge regionale 13/2008 e, considerata anche la positiva esperienza dei ‘Patti per la sicurezza’ di Perugia e Terni, la loro estensione ad altre realtà urbane dell’Umbria oltre che alle Unioni dei Comuni che ne facciano richiesta”: è l’auspicio della consigliera regionale del Pd Simona Meloni, vicepresidente del consiglio regionale. L’esponente del Partito democratico ricorda che “l’Umbria era e rimane una regione sicura, in cui la diffusione dei reati è mediamente inferiore a quella del resto d’Italia”. “Ciò nonostante – aggiunge -, sui temi della legalità e della sicurezza, la cronache di queste ultime settimane tornano ad interrogare le istituzioni e la politica umbra, affinché si prevedano azioni sempre più incisive a supporto delle attività di prevenzione e contrasto della criminalità”.