Sicurezza, è stato sottoscritto dalle istituzioni il ‘Patto per Terni sicura’

Collaborazione con i cittadini

Come ha sottolineato la governatrice Tesei, il Patto “ha all’interno molte e importantissime buone pratiche” e “mette in sinergia l’attività delle forze dell’ordine e di coloro che sono chiamati a presidiare la sicurezza dei cittadini”. “Ma al primo posto – ha proseguito la presidente della Regione -c’è la collaborazione dei cittadini, anche delle fasce più giovani, perché quando si vuole prevenire la commissione di reati o situazioni che possono determinare preoccupazione, i cittadini attenti possono sicuramente svolgere un ruolo importantissimo”. Anche per il sindaco Latini “la collaborazione è uno dei valori aggiunti che possono contraddistinguere la sicurezza”. Il prefetto Sensi ha evidenziato come il documento contenga “azioni coordinate e convergenti per rafforzare la sicurezza integrata”, puntando in particolare “con forza” alla prevenzione di furti e rapine e dei reati connessi allo spaccio di droga. Previsto, tra le varie cose, anche un intervento sui sistemi di videosorveglianza, con l’introduzione di nuove telecamere.