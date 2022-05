Sicurezza, dotate di taser le forze di polizia della provincia di Perugia

PERUGIA – Dopo la provincia di Terni, dal 30 maggio anche il personale della polizia di Stato, dei carabinieri e della Guardia di finanza della provincia di Perugia avrà in dotazione il taser, la pistola elettrica. Verrà inizialmente assegnata – è detto in una nota della Questura – al personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, agli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche e agli agenti dell’ Ufficio controllo del territorio del commissariato di Assisi. Riguardo ai carabinieri il taser sarà inizialmente in dotazione ai nuclei radiomobili e alle aliquote di pronto intervento presso le compagnie a Perugia e Assisi. Per la Guardia di finanza, al momento, le pistole elettriche andranno al Gruppo di Perugia – Sezione anti terrorismo e pronto impiego.