Siccità, scatta l’emergenza idrica anche in Umbria: arrivano oltre due milioni di euro dal governo

PERUGIA – Anche l’Umbria entra tra le regioni in emergenza idrica. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri di giovedì deliberando che alla regione e al distretto dell’Appennino centrale vengano assegnati complessivamente 2,8 milioni di euro di risorse a carico del fondo per le emergenze nazionali. “Nelle settimane passate sia in sede di Conferenza Stato Regioni, che in colloqui diretti con alcuni ministri e la Protezione civile nazionale, avevo rappresentato le difficoltà del nostro territorio in merito alla crisi idrica sottolineando, tra l’altro, la necessità di far rientrare il lago Trasimeno nel decreto Siccità”, ha commentato venerdì mattina la presidente Donatella Tesei, aggiungendo: “Ribadisco che ora è indispensabile si dia corso proprio al decreto Siccità e che vengano previste in esso adeguate risorse per opere ordinarie e straordinarie. In questo senso ho già dato la mia disponibilità nel ricoprire per l’Umbria il ruolo di vice commissario per l’emergenza al fine proprio di gestire una serie di interventi di cui il Trasimeno necessita da tempo”.