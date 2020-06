Si torna a camminare tra le via Perugia con il Piedubus del Ben Essere

PERUGIA – Dopo la lunga pausa causata dal lockdown in seguito alla pandemia da Coronavirus, il prossimo giovedì 18 giugno alle ore 15.00 prenderà il via a Perugia (da via Enrico dal Pozzo) una nuova edizione del Piedibus del Ben Essere, speciale orti e giardini di comunità, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid 19.

Il percorso attraverserà orti e giardini dislocati nel Parco Santa Margherita, nei pressi del Dipartimento di Prevenzione e nel quartiere di Monteluce, luoghi che rivestono particolare significato nell’ambito dell’attività di promozione della salute, connotandosi come siti speciali di integrazione e inclusione sociale. Per l’occasione, verranno installati i cartelli che l’artista perugino Francesco Quintaliani ha

realizzato e donato al Piedibus, per valorizzare gli “Angoli delle Farfalle” creati durante i laboratori di “Giardinaggio di Comunità” dai giardinieri volontari del lungo “serpentone colorato” prima presso la Palazzina Neri e poi al Greppo di Monteluce.

“Pur con qualche timore – spiega Erminia Battista, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione USL Umbria 1 e referente per la Rete Promozione Salute – ripartiamo dopo la lunga pausa imposta dal coronavirus nell’intento di contribuire a contrastare gli effetti negativi sulla salute psicofisica, generati dalla pandemia, con i benefici del camminare in compagnia. La distanza fisica non impedirà di apprezzare la bellezza della città, il calore delle persone e le risorse del territorio. L’edizione, come consuetudine nel Piedibus, vuole essere occasione di formazione non formale (con approccio andragogico – esperienziale sul campo), finalizzata a sviluppare empowerment individuale e di comunità”.

L’iniziativa, aperta a tutti, coinvolgerà anche alcuni esperti che affronteranno nel corso del pomeriggio varie tematiche: la ripartenza e le nuove regole, l’orto-coltura, come contrasto agli effetti

negativi della pandemia, e l’efficacia del verde urbano sulla salute fisica, psichica e sociale. Ai partecipanti si raccomanda di indossare mascherina, gilet ad alta visibilità, scarpe da trekking e abbigliamento comodo.

Informazioni: 347 1024074 – stilisalutari@gmail.com