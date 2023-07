Si schianta con lo scooter a Muccia: muore operatore Caritas folignate

MUCCIA – Tragedia a Muccia, nel maceratese. Venerdi attorno alle ore 17.30 è morto un folignate di 59 anni, molto noto in città per essere un operatore Caritas.

Secondo quanto emerge, l’uomo era in sella al suo scooter lunga la strada muccese, non lontano dalla superstrada e stava tornando a Foligno per lavorare quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato

È stato soccorso subito e trasportato all’ospedale di Camerino dove è morto poco dopo, nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. L’uomo, stimato in città, si occupava dei servizi di accoglienza.

Sul posto, per i rilievi, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Camerino. Nessun altro veicolo, oltre allo scooter, risulta coinvolto nel sinistro.