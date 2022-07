Si schianta con la moto sul rettilineo che porta a Giove: muore a 68 anni

GIOVE – Tragedia della strada a Giove. Un centauro di 68 anni è morto, dopo essere caduto dalla moto che stava guidando, a seguito di un incidente.

Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, tutto sarebbe avvenuto o lungo il rettilineo che porta all’ingresso di Giove. L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da chiarire, finendo a terra. Troppo forte l’impatto: per lui non c’è stato scampo e quando sono arrivati i medici del 118, insieme ai Carabinieri, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Nell’impatto non sarebbero coinvolti altri mezzi. Si indaga ora per l’esatta dinamica.