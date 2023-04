MACERATA – Un motociclista folignate ma residente a Terni, 40 anni, è morto in un incidente stradale nel pomeriggio di sabato 22 aprile lungo la strada provinciale tra Valfornace e Fiordimonte, in provincia di Macerata.

L’uomo si si è scontrato con un fuoristrada ed è purtroppo morto sul colpo. A nulla è valso l’intervento del personale sanitario del 118 e dell’elisoccorso in arrivo, subito rientrato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le dinamiche dell’accaduto.