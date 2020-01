Si rinnova il Consiglio delle Autonomie locali: Mele eletta presidente

Squarta “Il Cal – ha detto Squarta – rappresenta una garanzia di partecipazione democratica e di consultazione nei processi decisionali, nell’ottica del principio di sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni regionali e nel confronto tra Regione e Comuni. E’ uno strumento utile e fondamentale per i Comuni per partecipare alla programmazione di quegli atti che incideranno sull’attività legislativa regionale e locale”. ll Consiglio, organo previsto dalla Costituzione e composto da rappresentanti degli enti locali, ha funzioni consultive ed esprime pareri sulle leggi della Regione, in alcuni casi obbligatori come quelli su norme che incidono sul funzionamento degli enti locali.

Mele Prime parole all’insegna del basso profilo quelle del sindaco di Marsciano: “Con la massima umiltà – ha detto la neo presidente – metto a disposizione la mia esperienza di avvocato; mi auguro che le esperienze maturate in questo contesto possano essere utili». Angelini ha invece parlato di un organismo «importante per tutti i Comuni» e della necessità di «fare un grande lavoro per tutto il territorio”, mentre Borghesi, dal canto suo, ha ricordato che il rinnovo è arrivato nel giorno in cui in Italia, nel 1945, fu concesso il voto alle donne.

De Rebotti Tra i membri del Cal c'è anche il sindaco di Narni Francesco De Rebotti, presidente di Anci Umbria e da lui è arrivato un forte richiamo all'impegno: "Visto quanto successo in passato – ha detto – vorrei sottolineare che bisogna essere presenti perché le riunioni non sono questioni di poco conto. Troppo spesso è capitato che le sedute non fossero troppo partecipate: il Cal è un organismo fondamentale di indirizzo e non solo di consultazione. Può essere un arricchimento per il governo regionale».