Si rifiuta di indossare la mascherina in autobus: multato e denunciato

PERUGIA – Nonostante gli inviti si è rifiutato di di indossare la mascherina in autobus, creando disagi agli altri passeggeri. Tanto che è stato chiamato il 113 e il pullman, intercettato vicino via Cortonese, è rimasto fermo mezz’ora durante l’intervento della polizia. Protagonista delle rimostranze era un cittadino gambiano con regolare permesso di soggiorno, il quale particolarmente agitato non smetteva di tenere un atteggiamento ostile anche nei confronti degli agenti. Per lui è scattata la sanzione per la violazione amministrativa della normativa Covid-19 e la denuncia per interruzione di pubblico servizio.