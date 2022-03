Si ribalta su un fianco autocisterna con 25 mila litri di Gpl: ferito il camionista

TODI – Un’autocisterna carica di 25 mila litri di gpl si è ribaltata nel primo pomeriggio di martedì tra Bastardo e Massa Martana. Il camionista che era al volante è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118, le sue condizioni non sono al momento note. L’incidente è avvenuto precisamente all’altezza della strada regionale 316 per cause che dovranno essere accertate dalle autorità intervenute sul posto. Il ribaltamento del mezzo pesante, comunque, è stato autonomo e non ha, quindi, coinvolto altri veicoli. Ora verrà svuotata la cisterna del mezzo pesante, ma per questo servono gli specialisti che arriveranno da fuori regione, verosimilmente da Roma.