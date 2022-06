Si ribalta col gommone: 77enne di Umbertide muore in Sardegna

UMBERTIDE – Tragedia lungo la costa di Aglientu, comune in provincia di Sassari. È qui che ha perso la vita un turista 77enne residente ad Umbertide: l’uomo è morto a causa di un ribaltamento mentre stava facendo un giro in gommone in compagnia di un amico. Il fatto è accaduto davanti la spiaggia di Monti Russu: purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvarlo nonostante il tentativo di rianimazione degli operatori sanitari del 118. Sul posto anche la guardia costiera, i carabinieri ed i vigili del fuoco.