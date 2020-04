Si era fermato in un parcheggio con due chili di marijuana: arrestato e multato

CORCIANO – L’auto parcheggiata a Ellera di Corciano ha attirato, nelle scorse ore, l’attenzione della polizia municipale di Corciano. Dentro gli agenti hanno trovato un 24enne di nazionalità albanese, con precedenti alle spalle, che aveva con sé due chili di marijuana. Appena la municipale si è avvicinata e ha chiesto i documenti, l’uomo si è innervosito anche perché era impossibile non sentire l’odore intenso della droga. Oltre alla marijuana, nascosta in una borsa, gli agenti hanno trovato anche due cellulari e denaro contante. Il 24enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sanzionato per non aver osservato le norme previste per il contenimento del virus.