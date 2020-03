Si danno alla fuga lunga la E45 con un bimbo di tre anni: arrestati

TERNI – Alcuni giorni fa, durante un servizio di controllo del territorio lungo la E45, una pattuglia della Polizia Stradale di Perugia, giunta Acquasparta , si è vista sorpassare da un’autovettura a fortissima velocità. Gli agenti, dopo alcuni chilometri, con non poca fatica sono riusciti a raggiungere il mezzo e ad effettuare un controllo. Riusciti quindi ad arrestare la marcia dell’auto in sicurezza, all’interno di un’area di servizio, gli agenti della Polizia Stradale hanno identificato due uomini rispettivamente di 26 e 56 anni cittadini italiani ed un bambino di 3 anni sdraiato sul sedile posteriore del mezzo, senza che il minore risultasse assicurato da alcun sistema di ritenuta per bambini.

Refurtiva I due uomini identificati hanno gettato dal finestrino dell’auto un orologio di altissimo valore. Gli agenti sono riusciti a rinvenire, all’interno dell’auto, un involucro, molto ben occultato, nel “blocco leva del cambio del mezzo”, contenente numerosi monili in oro. Tutta la refurtiva rinvenuta, della quale i possessori non sono riusciti a dare spiegazioni sulle origini, è stata sequestrata e, su disposizione dell’autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Terni; i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per il reato di ricettazione.