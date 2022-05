Si chiamerà Fondazione Perugia: cambia nome l’istituto della Cassa di risparmio

Tra memoria e futuro la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha iniziato i festeggiamenti del suo trentennale con “Il futuro dentro una storia”, un appuntamento nello scenario del Teatro Morlacchi di Perugia, nella serata di lunedì. Di fronte ad una platea di ospiti che ha fatto registrare il tutto esaurito, tra i quali numerosissime autorità, sollecitati dalla giornalista Rai Maria Concetta Mattei, la presidente Cristina Colaiacovo e Francesco Profumo, presidente di Acri, l’associazione nazionale che riunisce le Fondazioni di origine bancaria, aprono ‘il sipario’ con uno scambio di riflessioni che partendo dalle origini delle Fondazioni di origine bancaria, nello specifico dell’Ente perugino, ripercorrono tre decenni di attività a sostegno del territorio e del Paese.

Sviluppo e ambiente

Il Per di Perugia assume il senso di una Fondazione che opera per lo sviluppo, per l’ambiente, per la salute, per l’educazione, per il welfare, per l’innovazione, per l’arte, per l’Umbria, per tutti. Come sottolineato da Antonio Romano, presidente di Inarea, la società di design leader in Italia nell’identità di imprese e istituzioni, la nuova immagine valorizza il grifo, simbolo di Perugia già presente nel vecchio logo, ridisegnato con tratti essenziali, secondo i codici dell’araldica, ed in posizione eretta, a simboleggiare lo “sguardo” rivolto al futuro. L’evento si conclude all’insegna del divertimento e dello spettacolo, con il mattatore Neri Marcorè che, accompagnato dalla sua band, in veste di cantante con il concerto “Le mie canzoni altrui”, un excursus sulla musica italiana con particolare riferimento a quella degli ultimi trent’anni.

30 anni di storia

Trenta anni di storia: era il 22 maggio 1992 quando, in applicazione della Legge Amato 1990, nacque la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia in seguito alla separazione tra l’attività creditizia, rimasta in capo alla Cassa di Risparmio di Perugia – della quale ha raccolto l’eredità – e quella filantropica. Da quel giorno la Fondazione ha iniziato adoperare come soggetto non profit, privato e autonomo volto a sostenere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. Fino ad oggi sono state stanziate risorse per oltre 300 milioni di euro che hanno permesso la realizzazione di oltre 6.000 progetti nei diversi settori di intervento. I principali sono arte, attività e beni culturali con 114,5 milioni; salute pubblica con 52,4 milioni; ricerca scientifica e tecnologica 45,8 milioni; sviluppo locale con 40,4 milioni; educazione, istruzione e formazione con 35,7 milioni; volontariato, filantropia e beneficenza con 24 milioni. Questi, in cifre, i frutti di una gestione virtuosa del patrimonio accumulato negli anni e confluito in parte nel Fondo dedicato “Pinturicchio”, gestione che nonostante le fluttuazioni del mercato azionario dovute in particolar modo alle crisi che si sono susseguite e alla mole degli investimenti, ha permesso alla Fondazione di consolidare e ad accrescere il proprio patrimonio, che ha raggiunto un ammontare complessivo di 514 milioni di euro. E’ ricordato il supporto del sistema sanitario locale, in casi eccezionali come l’emergenza sanitaria Covid-19 – per far fronte alla quale sono state stanziate nell’immediato risorse straordinarie per circa 2 milioni di euro – e dotandolo costantemente di strumenti all’avanguardia per la diagnosi e la cura; dando impulso alla ricerca scientifica con la vicinanza alle Università cittadine, alle strutture di Alta formazione e ad eccellenze come il Creo, Centro di ricerca emato-oncologico dell’Azienda ospedaliera di Perugia, ma anche ai singoli talenti con l’erogazione di borse di studio; con la riqualificazione dei centri storici e delle città – il primo progetto finanziato all’inizio degli anni ’90 è stato proprio il restauro della Fontana Maggiore di Perugia – e di spazi dismessi per trasformarli in luoghi di incontro, di lavoro, di attrazione turistica; contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture del territorio, di cui l’aeroporto regionale e il collegamento ferroviario Frecciarossa sono una parte essenziale.

Gli investimenti

Ci sono poi l’arte e la cultura, storicamente tra i principali ambiti di intervento. La partecipazione diretta della Fondazione in prestigiose realtà quali sono la Fondazione Umbria Jazz e la Fondazione Musica Classica, si accompagna alla promozione di numerosi eventi che animano il territorio. Con la creazione, nel 2014, della società strumentale Fondazione CariPerugia Arte, la Fondazione si è proposta di valorizzare al meglio il proprio patrimonio immobiliare – Palazzo Baldeschi e Palazzo Lippi Alessandri a Perugia, le Logge dei Tiratoi della Lana a Gubbio e Palazzo Bonacquisti ad Assisi – e la prestigiosa collezione d’arte acquisita negli anni, realizzando mostre ed eventi in partnership con altre realtà del territorio che contribuiscono ad esaltare la bellezza e la ricchezza della città di Perugia e dell’intera regione sotto il profilo artistico-culturale. Tanto spazio è stato dato dell’educazione e dell’istruzione, per alimentare una filiera della conoscenza in grado di generare lavoro e occupazione. Particolare attenzione è stata data ai giovani, per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e l’autoimprenditorialità e per contrastare la povertà educativa, declinando su scala territoriale gli stessi obiettivi al centro del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dall’Acri.

Innovazione

Lo sviluppo di servizi innovativi che, integrati a quelli della sanità pubblica, siano in grado di rispondere alle crescenti esigenze delle persone, in particolar modo delle fasce di popolazione più deboli come gli anziani e i disabili, ha portato negli anni a rafforzare le azioni a sostegno del Terzo settore, uno dei tre attori chiave della rete di protezione sociale, fino ad arrivare alla costruzione di una vero e proprio programma, “Investiamo sociale”, indirizzato a da una parte a fornire conoscenze e competenze agli operatori non profit, dall’altra ad incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria sociale.

Da sapere

La Fondazione partecipa nel capitale sociale di Cassa depositi e prestiti, uno dei partner strategici con il quale collabora sui temi dell’housing sociale e con il quale, facendo seguito al protocollo Acri-Cdp, ha stretto un’intesa di collaborazione locale che ha portato all’apertura di uno “Spazio Cdp” a Perugia, presso la sede della di Palazzo Graziani, dove si possono approfondire le varie possibilità di sostegno al tessuto socio-economico offerte appunto da Cassa depositi e prestiti.

Futuro

La certezza che il futuro sarà all’insegna dello sviluppo sostenibile è stata ribadita anche dalla Presidente Cristina Colaiacovo, che dopo aver tracciato un quadro delle iniziative messe in campo dalla Fondazione in coerenza con i 17 Obiettivi definiti dall’Onu e prestando attenzione alle opportunità offerte dal Pnrr – ad esempio i bandi “AttivaMente”, “Project Coach scolastico” e “Social Innovation Manager” – ha parlato anche in veste di Presidente della Commissione per lo Sviluppo sostenibile di Acri, incarico che ricopre da giugno 2021. Nata dall’idea che il rapporto fra uomo e ambiente debba concentrarsi non solo sul “cosa fare” per preservare l’ecosistema e la biodiversità, ma richieda l’ulteriore impegno di comprendere “come fare”. In questo momento si sta lavorando ad un progetto nel settore delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), scelte come ambito di intervento per una nuova iniziativa di sistema.

Cristina Colaiacovo

“Aver raggiunto il traguardo dei 30 anni – ha detto la Presidente Cristina Colaiacovo – vuol dire essersi confrontati con numerose sfide che i miei predecessori hanno affrontato, non senza difficoltà, contando sulle competenze degli Organi di Governo e sul prezioso supporto del personale della struttura, che esprime una qualificata professionalità in tutti i campi di azione dell’Ente. Fondamentale è stata anche la collaborazione anche con le altre Fondazioni di origine bancaria, con le quali sia su scala nazionale guidati da Acri sia a livello regionale come Consulta delle Fondazioni Umbre, condividiamo obiettivi e strategie che in questo difficile momento storico possono portare un contributo significativo alla ripresa del Paese, così come la sta programmando il Governo. Questo cambio di passo, già in atto, ha tre radici forti – stimolare idee, raccogliere energie, sviluppare azioni – e sarà caratterizzato dalla sperimentazione, dall’innovazione e dalla velocità di risposta che la Fondazione, come Ente privato, è in grado di dare. Da qui la nuova identità: da Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia a Fondazione Perugia, dalle radici al futuro”.