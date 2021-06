Si aprono ufficialmente le prevendite per Umbria Jazz 2021

PERUGIA – Al via da mercoledì 16 giugno, alle 12, le prevendite per i concerti di Umbria Jazz all’arena Santa Giuliana. Il festival sottolinea di avere “fatto tutto quanto era possibile per organizzare una manifestazione degna del marchio”.

Formula “Non è stato semplice costruire una formula – afferma ancora Umbria jazz in una nota -, un programma dovendo convivere con le incertezze delle condizioni e delle norme, in continua evoluzione. Allestire in inverno un evento che si svolgerà a luglio, non sapendo quale sarà lo scenario di luglio: Umbria Jazz 21, da questo punto di vista, è stata una scommessa formidabile, giocata con realismo ma, ancor più, con un grandissimo ottimismo. Volevamo dire a tutti: ecco, Umbria Jazz c’è. La vita normale non può scorrere nel silenzio raggelante dei mesi scorsi. Ha, deve avere una soundtrack che produca emozioni, che faccia godere delle sere di estate, che ricrei voglia di stare insieme. Umbria Jazz è tutto questo”. “Sarà, pur con qualche limitazione, una festa” sottolinea infine Umbria Jazz.