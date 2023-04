NORCIA – Una tragica fatalità. Daniele Gianfermi, 34enne originario di Ceprano in provincia di Frosinone ma da anni residente a Norcia dove aveva svolto l’attività di commerciante nel settore enogastronomico, ha perso la vita in seguito alle conseguenze di un terribile incidente domestico avvenuto lo scorso 12 aprile all’interno della sua abitazione, a Norcia, dove viveva con il suocero. A riportare la notizia è il sito web Ciociariaoggi.it. Il giovane, conosciuto da tanti e che aveva gestito una norcineria nella città di San Benedetto, era ricoverato da una settimana in condizioni molto gravi all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. A riportare la notizia è il sito web Ciociariaoggi.it. Sull’accaduto sono state avviate indagini da parte dei carabinieri di Norcia di concerto con l’autorità giudiziaria di Spoleto. Profondo il cordoglio suscitato dalla notizia a Norcia ed a Ceprano, dove il giovane era conosciuto e benvoluto da tanti.