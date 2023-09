Sgominato clan nigeriano dello spaccio, arresti e perquisizioni: un arresto anche a Perugia

PERUGIA – Una vasta operazione antidroga dei carabinieri di Vicenza è in corso dalle prime ore di oggi contro un’organizzazione di nigeriani Numerosi gli arresti tra il Veneto, Lombardia, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal gip del tribunale di Venezia su richiesta della Direzione Antimafia. L’accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Dei 22 pusher portati in carcere uno è stato rintracciato dalle forze dell’ordine a Perugia, dove si aggirava da qualche tempo.