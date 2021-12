Sgarbi risponde ad Inglese: punto d’oro per il Perugia al Tardini

PARMA (3-4-1-2): Buffon, Danilo, Tutino (13′ st Benedyczak), Vazquez, Delprato (31′ st Correia), Sohm, Schiattarella (19′ st Juric), Osorio, Cobbaut, Inglese, Rispoli (31′ st Man). A disp.: Colombi, Jacoponi, Zagaritis, Busi, Traore, Bonny, Circati, Ankrah. All.: Iachini PERUGIA (3-5-2): Chichizola, Segre (1′ st Ferrarini), Burrai, De Luca, Matos (45′ st Murano), Dell’Orco, Curado (27′ st Rosi), Falzerano, Kouan, Sgarbi (38′ st Zanandrea), Lisi (27′ st Vanbaleghem). A disp.: Fulignati, Moro, Righetti, Gyabuua, Sounas, Manneh, Bianchimano. All.: Alvini

ARBITRO: Santoro di Messina (assistenti: Pagliardini – Laudato IV ufficiale: Saia)

VAR: Chiffi di Padova AVAR: Bindoni

RETI: 11′ pt Inglese, 2′ st Sgarbi

NOTE: giornata soleggiata. Presenti 4935 spettatori di cui 389 tifosi biancorossi. Ammoniti Sohm, Sgarbi, Segre, Burrai, Delprato, Danilo, Curado. Espulso al 47′ st il tecnico Iachini per proteste.

PARMA – Buon punto per il Perugia sul campo del Parma. Nella trasferta odierna la formazione di mister Alvini torna con un pari dalla sfida del Tardini. Partita in svantaggio la squadra biancorossa riesce a pareggiare i conti con Sgarbi. Ora il pensiero va al prossimo impegno in campionato, ovvero l’incontro più atteso della stagione: il derby con la Ternana di domenica prossima al Curi.

Primo tempo

Al 9′ Falzerano fa partire un cross basso che viene catturato senza problemi da Buffon. I ducali sbloccano il risultato al 12′: Inglese intercetta un passaggio di Rispoli e a tu per tu con Chichizola mette la palla in rete. Al 19′ i biancorossi vanno vicini al pareggio. Matos passa a De Luca che va a botta sicura mandando però il pallone alto di poco. Al 21′ l’estremo perugino si immola e scongiura il 2-0 emiliano parlando un tiro di Sohm. Al 24′ Inglese commette fallo di mano e viene concesso un calcio di punizione dal limite dell’area al Perugia; al tiro va Burrai ma non accade nulla di concreto. Al 28′ sempre Inglese va in gol: la realizzazione viene annullata per posizione irregolare. Allo scadere Chichizola cattura un tiro di Delprato.

Secondo tempo

All’inizio della ripresa nuova offside per i crociati con Tutino in fuorigioco. Il Perugia si rimette in carreggiata al 48′: su un tiro dalla bandierina Sgarbi si libera del proprio marcatore e calcia senza lasciare alcun appello a Buffon. È 1-1. Al 60′ è ancora Inglese a provarci con un missile centrale che viene parato in tutta sicurezza da Chichizola. Al 71′ Burrai ci prova da punizione; la palla sfiora il palo dopo essere stata deviata dalla barriera parmense. All’84’ Ferrarini anticipa Vazquez e salva in angolo. All’86’ su assist di De Luca Kouan va al tiro ma viene deviato in corner. Nel recuperare viene espulso l’allenatore del Parma Iachini per proteste. Arriva quindi il triplice fischio che sancisce la fine del match sull’1-1.