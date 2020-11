Sfrattata vuole rientrare in casa: ferisce un carabiniere, denunciata

TERNI – A Terni è stata denunciata per violenza a pubblico ufficiale, lesioni e invasione di edifici, una donna nigeriana di 28 anni, già nota alle forze dell’ordine, sorpresa mentre tentava di rientrare nell’appartamento dal quale era stata recentemente sfrattata. All’arrivo dei militari la donna ha dato in escandescenza spintonando e ferendo un militare alla mano destra. A Orvieto il Nucleo Operativo e Radiomobile, invece, ha denunciato per inottemperanza dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale un cittadino algerino di 30 anni, rintracciato ancora in Italia a bordo di un’auto condotta da una donna coetanea italiana. Sempre a Orvieto, denunciato per tentata truffa un italiano originario della provincia di Roma di 46 anni, che ha tentato l’acquisto di alcune caldaie millantando di essere dipendente di una ditta impiantistica di Orvieto.